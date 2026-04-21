Прокремлевский политолог Марков, которого оштрафовали за отсутствие плашки «иноагента», заявил, что плашку украли. Он подозревает СБУ

Прокремлевский политолог Сергей Марков заявил, что неизвестные удалили из его публикации плашку «иностранного агента», из-за чего он был оштрафован. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным издания, Маркова оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки в одном из постов. Сам он утверждает, что всегда проверяет свои публикации и не мог допустить такой ошибки.

Политолог предположил, что плашку могли удалить злоумышленники, и не исключил причастности украинских спецслужб.

«Я в этом случае являюсь не преступником, а жертвой чужого преступления. Хотел бы, чтобы мое родное государство меня защитило», — сказал Марков. Также он заявил, что отношения с властями — как отношения отца и сына. И если отец сына бьет, то побои надо принимать смиренно.

«Если сыну отец дал оплеуху, даже если сын считает, что несправедливо, то он, конечно, отца ругать не должен, ни в чём его обвинять не надо, а надо смиренно принять это наказание».

