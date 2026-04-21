На Марсе обнаружили сложные органические молекулы возрастом 3,5 млрд лет

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе более 20 органических молекул в породах возрастом около 3,5 млрд лет. Они сохранились в глинистых отложениях кратера Гейл и были выявлены с помощью нового химического эксперимента, проведенного непосредственно на поверхности планеты. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Речь идет не о единичных соединениях, а о сложной органической системе. Ученые показали, что молекулы были «заперты» в древнем макромолекулярном веществе внутри пород и сохранились, несмотря на миллиарды лет радиации и геологических процессов. Среди них — ароматические соединения, а также молекулы, содержащие серу, кислород и, предположительно, азот.

Эксперимент с использованием реагента TMAH впервые позволил «освободить» такие молекулы прямо на Марсе, а не в лаборатории на Земле. Благодаря этому ученые смогли обнаружить соединения, которые не фиксировались при предыдущих методах анализа, основанных только на нагреве образцов. В частности, исследователи подтвердили присутствие нафталина и бензотиофена — сложных органических молекул, ранее не выявлявшихся столь надежно.

Авторы подчеркивают, что найденная органика, вероятно, происходит из древнего макромолекулярного материала, однако ее источник остается неизвестным. Она могла образоваться абиотически в результате химических процессов на Марсе или быть занесена метеоритами. Доказательств существования жизни исследование не дает.

В то же время обнаружение разнообразных органических соединений свидетельствует о том, что на раннем Марсе существовали условия, способные сохранять сложную химию на протяжении миллиардов лет. По словам ученых, это расширяет представления о потенциальной обитаемости планеты в прошлом и повышает шансы обнаружить в будущем более сложные органические структуры, если они там присутствуют.