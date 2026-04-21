Норвежская оборонная компания получила лицензию на обслуживание спутников китайской компании, находящейся под санкциями США и ЕС

Крупнейшая европейская спутниковая компания Kongsberg Satellite Services (KSAT), принадлежащая норвежскому оборонному подрядчику НАТО Kongsberg Defense and Aerospace, получила лицензию на обслуживание 42 спутников китайской компании Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. (CGSTL), сотрудничающей в том числе с армией КНР. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на документы, полученные от норвежского управления связи (NKOM). 

Согласно этим документам, компания подавала заявки на лицензии, связанные с CGSTL, как минимум дважды за последние пять лет — в 2021 году и 15 сентября 2023 года. Лицензии истекают в 2028 году. Генеральный директор датской исследовательской и консультационной фирмы в области телекоммуникаций Strand Consult Джон Странд заявил, что эти спутники делают снимки моря и арктического льда, тогда как, согласно документации, их использовали в сельском и лесном хозяйстве, для топографической съемки и картографирования, городского и сельского строительства, а также для статистических исследований.

В KSAT обвинения в сотрудничестве с Китаем комментировать отказались, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности. В четверг NKOM пригрозило оштрафовать KSAT за «установление связи без разрешения» с пятью спутниками. Представитель KSAT заверил Newsweek, что речь не идет о спутниках CGSTL. 

«Нам известно, что китайская технологическая компания Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. (CGSTL) оказывала прямое содействие поддерживаемым Ираном террористам-хуситам, покушавшимся на американские интересы», — еще в декабре заявил изданию представитель Госдепартамента США. С 2023 года компания находится под санкциями США за содействие поставкам для российского военно-промышленного комплекса. ЕС, Япония, Швейцария и Украина также внесли ее в свои санкционные списки. 

