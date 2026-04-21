Один из крупнейших в мире айсбергов А23а разрушился. Он потерял 99% своей площади — Арктический и антарктический НИИ

The Insider
Фото: SIPA

Считавшийся долгое время самым большим в мире айсберг А23а раскололся на мелкие фрагменты, потеряв около 99% своей изначальной площади. Сейчас он продолжает дрейфовать, но завершает свою историю, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ). 

По словам исследователей, А32а раскалывается буквально на глазах. Так, еще в январе этого года его площадь оценивали в 1300 кв. км, а сейчас она составляет менее 50 кв. км. 

Долгое время айсберг считался самым большим в мире. Его площадь в 2023 году оценивали примерно в 4 тысячи кв. км, что в три раза больше Нью-Йорка. Он утратил этот статус в сентябре, уступив по площади другому — D15A. 

Вид на А23а в начале 2023

EYOS EXPEDITIONS

Вид на А23а в начале 2023
Айсберг А23а в 2023 году
Вид на А23а в 2024 году
Снимок А23а в апреле 2026 года

А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году. На протяжении примерно тридцати лет он был на мели в море Уэделла, а затем начал дрейфовать. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км и пересек границу Южного и Атлантического океанов.

«Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах», — пишут исследователи. 

А23а дрейфует в районе 49-й параллели южной широты, уточняют в НИИ. 

