Один из крупнейших в мире айсбергов А23а разрушился. Он потерял 99% своей площади — Арктический и антарктический НИИ

Считавшийся долгое время самым большим в мире айсберг А23а раскололся на мелкие фрагменты, потеряв около 99% своей изначальной площади. Сейчас он продолжает дрейфовать, но завершает свою историю, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

По словам исследователей, А32а раскалывается буквально на глазах. Так, еще в январе этого года его площадь оценивали в 1300 кв. км, а сейчас она составляет менее 50 кв. км.

Долгое время айсберг считался самым большим в мире. Его площадь в 2023 году оценивали примерно в 4 тысячи кв. км, что в три раза больше Нью-Йорка. Он утратил этот статус в сентябре, уступив по площади другому — D15A.