Двух сотрудников РАН арестовали по делу о взятках при распределении грантов

Суд в Москве арестовал двух сотрудников Российской академии наук (РАН) по делу о взятках. Как сообщает ТАСС, в СИЗО отправлены член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко и консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности Алексей Молчанов.

По версии следствия, сотрудники академии наук получали взятки от кандидатов на получение грантов за то, что выставляли им максимальные баллы при проведении экспертизы проектов. Сидоренко и Молчанов получили две крупные взятки — лично и через посредников. Обвиняемые отрицают вину.

По этому делу арестован также первый замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ, подразделение Национального исследовательского ядерного университета МИФИ) Николай Каргин. Он обвиняется в даче взятки. Согласно материалам дела, Каргин был одним из кандидатов, заплатившим сотрудникам РАН.

Из данных с сайтов московских судов, на которые обратила внимание «Медуза», следует, что Молчанова задержали 26 февраля и арестовали на следующий день.