Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

585

 

 

 

 

 

Новости

Двух сотрудников РАН арестовали по делу о взятках при распределении грантов

The Insider
Здание РАН в Москве. Фото: РИА «Новости»

Суд в Москве арестовал двух сотрудников Российской академии наук (РАН) по делу о взятках. Как сообщает ТАСС, в СИЗО отправлены член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко и консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности Алексей Молчанов. 

По версии следствия, сотрудники академии наук получали взятки от кандидатов на получение грантов за то, что выставляли им максимальные баллы при проведении экспертизы проектов. Сидоренко и Молчанов получили две крупные взятки — лично и через посредников. Обвиняемые отрицают вину.

По этому делу арестован также первый замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ, подразделение Национального исследовательского ядерного университета МИФИ) Николай Каргин. Он обвиняется в даче взятки. Согласно материалам дела, Каргин был одним из кандидатов, заплатившим сотрудникам РАН.

Из данных с сайтов московских судов, на которые обратила внимание «Медуза», следует, что Молчанова задержали 26 февраля и арестовали на следующий день.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте