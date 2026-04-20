В египетской гробнице нашли мумии с золотыми языками и папирус с фрагментом «Илиады» внутри одной из них

Испанская археологическая экспедиция Барселонского университета и Института Древнего Ближнего Востока под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс Мелладо вскрыла в египетской провинции Минья, в районе Эль-Бахнасы, римский некрополь. В ходе раскопок были найдены мумии эпохи римского владычества — часть из них обмотана тканью с геометрическим орнаментом, некоторые помещены в расписные деревянные саркофаги. Кроме того, во рту у ряда умерших находились три золотых и один медный язык-амулет, на отдельных мумиях зафиксированы следы присутствия золотой фольги.

Наиболее неожиданной находкой стал папирус, который был захоронен с одной из мумий: он содержит фрагмент второй книги «Илиады» Гомера — так называемый «Каталог кораблей», где перечислены участники греческого похода на Трою. Об этом сообщил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Хишам аль-Лейси. По его словам, находка добавляет к памятнику важное литературное и историческое измерение, а также позволяет по-новому взглянуть на погребальную культуру Эль-Бахнасы эпохи эллинизма и Рима.

К востоку от птолемеевской гробницы 67, открытой в 2024 году, раскопки помогли выявить траншею с тремя камерами из известняка, сохранившимися лишь частично. В первой из них находились каменная стела, крупный керамический сосуд с кремированными останками взрослого человека, костями младенца и черепом кошки — всё это было завернуто в ткань. Вторая камера содержала аналогичный сосуд с прахом двух человек и костями еще одной кошки. Отмечается, что кремация в Египте римского периода — крайне редкая практика на фоне господствовавшей мумификации.

К югу от этого участка археологи обнаружили терракотовые и бронзовые статуэтки, среди них фигурки бога Гарпократа в образе всадника и небольшое изображение Купидона. В гробнице 65 в подземной погребальной камере также нашли золотые и медные язычки-амулеты, несколько римских мумий и цветные деревянные саркофаги — правда, все они были уже разграблены в древности.

Министр туризма и древностей Египта Шариф Фатхи назвал открытие частью череды значимых находок в провинции Минья, отражающих многослойность египетской цивилизации. Эль-Бахнаса — это древний Оксиринх, один из крупнейших городов эллинистического Египта, известный прежде всего масштабными коллекциями папирусов. Зимой этого года в Египте впервые за более чем сто лет была обнаружена гробница фараона — Тутмоса II.