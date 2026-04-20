Trump Organization объявила, что намерена построить башню Трампа в Тбилиси

The Trump Organization объявила о планах по строительству в Тбилиси 70-этажного небоскреба Trump Tower. Здание, по плану, должно появиться недалеко от Центрального парка.

Как отмечает Paper Kartuli, строительство будет вестись на территории бывшего ипподрома в Сабуртало. Однако ни сроков начала строительства, ни других подробностей пока нет.

Проектированием здания займется крупнейшее в мире архитектурное бюро Gensler. К проекту также привлекут грузинские компании — в том числе крупнейшего в стране застройщика Archi.

В случае успешного завершения строительства башня Трампа станет самым высоким зданием в стране. Впрочем, как отмечает «Эхо Кавказа», это не первый подобный проект, который пытаются реализовать в Грузии. В 2010-х 47-этажную башню Трампа планировалось построить в курортном Батуми, однако, проект так и не был реализован. Тогда это объясняли сочетанием политических, коммерческих и репутационных факторов.

Ранее башню Трампа планировалось построить в Белграде на месте Генерального штаба, разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году. От этого проекта в итоге отказались.