В 2025 году по всему миру ввели в эксплуатацию более 28 тысяч ветрогенераторов. Объем их мощностей стал рекордным — отчет

За прошедший 2025 год по всему миру был введен в эксплуатацию рекордный объем ветроэнергетических мощностей. Общая мощность всех заработавших ветряных станций превышает 165 ГВт. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по ветроэнергетике.

По оценкам Совета, к концу 2025 года общая мощность всех ветряных электростанций на Земле достигла 1299 ГВт. За год было построено 28 395 новых ветрогенераторов — их совокупная мощность составила примерно 165 ГВт.

Больше всего новых мощностей появилось в азиатских странах — там ввели в эксплуатацию ветрогенераторы, которые вырабатывают 131 ГВт. Это примерно 80% от общего числа. Из них 120 ГВт приходится на Китай — он стал лидером по запуску новых ветрогенераторов.

Вторым регионом по объему введенных в эксплуатацию мощностей стала Европа, но там цифры в разы меньше — 19 ГВт новых мощностей за прошедший год. В США объем установленных ветроэнергетических установок тоже увеличился — почти на 7 ГВт, несмотря на риторику администрации президента Дональда Трампа, которая проводит антиклиматическую политику.

В общей сложности в прошлом году в эксплуатацию ввели на 40% больше мощностей, чем годом ранее. Тем не менее этого по-прежнему недостаточно для решения климатического кризиса и достижения цели утроить долю возобновляемых источников в энергетике к 2030 году, обращают внимание эксперты Совета.

Согласно текущей политике, к 2030 году во всем мире ожидается ввод в эксплуатацию в общей сложности 969 ГВт новых мощностей — это в среднем по 194 ГВт в год. Для того, чтобы утроить долю мощностей возобновляемой энергетики к концу десятилетия Международное агентство по возобновляемым источникам энергии подсчитывало, что необходимо ежегодно устанавливать 320 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, отмечает Reuters.