Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

263

 

 

 

 

 

Новости

В 2025 году по всему миру ввели в эксплуатацию более 28 тысяч ветрогенераторов. Объем их мощностей стал рекордным — отчет

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

За прошедший 2025 год по всему миру был введен в эксплуатацию рекордный объем ветроэнергетических мощностей. Общая мощность всех заработавших ветряных станций превышает 165 ГВт. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по ветроэнергетике. 

По оценкам Совета, к концу 2025 года общая мощность всех ветряных электростанций на Земле достигла 1299 ГВт. За год было построено 28 395 новых ветрогенераторов — их совокупная мощность составила примерно 165 ГВт.

Больше всего новых мощностей появилось в азиатских странах — там ввели в эксплуатацию ветрогенераторы, которые вырабатывают 131 ГВт. Это примерно 80% от общего числа. Из них 120 ГВт приходится на Китай — он стал лидером по запуску новых ветрогенераторов. 

Вторым регионом по объему введенных в эксплуатацию мощностей стала Европа, но там цифры в разы меньше — 19 ГВт новых мощностей за прошедший год. В США объем установленных ветроэнергетических установок тоже увеличился — почти на 7 ГВт, несмотря на риторику администрации президента Дональда Трампа, которая проводит антиклиматическую политику. 

В общей сложности в прошлом году в эксплуатацию ввели на 40% больше мощностей, чем годом ранее. Тем не менее этого по-прежнему недостаточно для решения климатического кризиса и достижения цели утроить долю возобновляемых источников в энергетике к 2030 году, обращают внимание эксперты Совета. 

 Согласно текущей политике, к 2030 году во всем мире ожидается ввод в эксплуатацию в общей сложности 969 ГВт новых мощностей — это в среднем по 194 ГВт в год. Для того, чтобы утроить долю мощностей возобновляемой энергетики к концу десятилетия Международное агентство по возобновляемым источникам энергии подсчитывало, что необходимо ежегодно устанавливать 320 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, отмечает Reuters. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте