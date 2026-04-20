Новости

44% новых треков на стриминговом сервисе Deezer созданы искусственным интеллектом

The Insider
44% новых музыкальных треков, загружаемых на французский стриминговый сервис Deezer, созданы искусственным интеллектом — это 75 тысяч треков ежедневно. Об этом сообщила сама компания. 

В отличие от других стримингов, Deezer помечает музыку, созданную ИИ, и исключает ее из рекомендаций — в результате на сгенерированные треки приходится всего от 1 до 3% прослушиваний, притом 85% этих прослушиваний впоследствии распознаются сервисом как накрученные — и роялти за них не выплачиваются. 20 апреля сервис объявил, что в дополнение к этому перестанет хранить ИИ-треки в высоком разрешении. 

В декабре 2024 года компания Deezer подала заявки на два патента на свою технологию обнаружения сгенерированной музыки, а в ноябре 2025 года по ее заказу маркетинговой компанией Ipsos был проведен опрос, посвященный отношению слушателей к ИИ-музыке. Он охватил 9000 человек в 8 странах: США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Германии и Японии. В ходе слепого тестирования 97% участников не смогли отличить песню, созданную ИИ, от написанной человеком. 80% опрошенных выступили за маркировку треков, полностью сгенерированных ИИ. 

Deezer активно рекламирует свои инструменты по обнаружению и маркировке ИИ-музыки и стремится превратить их в свое маркетинговое преимущество: в прошлом году основанному в 2007 году сервису впервые удалось получить чистую прибыль и увеличить количество прямых подписчиков. «Наше лидерство в области прозрачности в сфере музыки с использованием ИИ и справедливого вознаграждения артистов укрепило нашу репутацию в отрасли», — заявил тогда генеральный директор компании Алексис Лантернье. 

