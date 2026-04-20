Белый дом собирается лишить американских ветеранов приоритета при найме на госслужбу

Администрация Трампа предложила изменить систему найма и увольнений федеральных служащих, которая десятилетиями давала ветеранам приоритет при трудоустройстве на государственную службу. Соответствующий проект правил опубликовало Управление кадровой политики Белого дома.

Действующее законодательство, Закон о приоритете найма ветеранов 1944 года (VPA), предусматривает систему надбавок к баллам при трудоустройстве (5 и 10 пунктов в зависимости от категории) и особую защиту для ветеранов-инвалидов со степенью нетрудоспособности 30% и выше, отмечают в Rolling Stone. При сокращении штатов ветераны пользуются усиленной защитой от увольнения и правом на первоочередное восстановление в должности.

Новые правила предполагают переход к найму, увольнению и повторному найму на основе «заслуг» — прежде всего показателей эффективности работы. Ветераны по-прежнему будут получать небольшую надбавку, однако лишатся существенной защиты при сокращениях. Это означает, что ветеран с 20-летним стажем может быть уволен раньше, чем более новый сотрудник без военной службы, если у того чуть выше оценки эффективности.

Помимо этого, предложенные правила упрощают для ведомств процедуру полного исключения отдельных категорий сотрудников из-под защиты при сокращениях. После окончания периода сокращений правительство также не будет обязано в приоритетном порядке восстанавливать ветеранов на работе. Сейчас федеральные структуры являются крупнейшим работодателем для ветеранов — они составляют около четверти федерального персонала.

Правозащитники и критики инициативы указывают, что поправки фактически лишат ветеранов с многолетним стажем и инвалидностью надежного источника дохода. Федеральная служба исторически служила одним из главных путей адаптации военных к гражданской жизни. Предложенные изменения сейчас проходят период публичных комментариев.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп активно апеллировал к теме поддержки ветеранов. Его предвыборный сайт перечислял достижения первого срока: «крупнейшую за поколение реформу» Департамента по делам ветеранов, рекордное финансирование психиатрической помощи, расширение образовательных льгот и рекордно низкий уровень безработицы среди ветеранов. В ноябре 2023 года Трамп также пообещал «сделать своей личной миссией полное искоренение бездомности среди ветеранов к концу следующего срока». Однако уже в первый день после инаугурации он подписал указ о заморозке федерального найма, затронувший в том числе ветеранов: тысячи соискателей получили уведомления об отзыве офертов, в том числе ветераны, воспользовавшиеся правом приоритетного найма.