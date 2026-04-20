Мэр Берëзовского, проигравший выборы жене своего водителя и переизбранный после ее отказа возглавить город, подал в отставку

Евгений Писцов, мэр города Берëзовский в Свердловской области, подал в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на управляющего Южным управленческим округом Свердловской области Владимира Шауракса. Он рассказал, что депутаты одобрили досрочную отставку мэра 20 апреля на внеочередном собрании местной думы.

«Решение о врио сейчас принимается по изменившемуся законодательству губернатором. Как оно будет принято, так и будет известно, с какого дня и кто будет исполняющим обязанности главы Берëзовского до проведения конкурсных процедур. С момента отставки главы это порядка 60 дней», — добавил Шауракс.

Единоросс Евгений Писцов возглавлял Берëзовский с 2011 года. В январе 2025 года он выставил свою кандидатуру на очередных выборах, однако депутаты городской думы проголосовали за Юлию Маслакову, которая выступала в качестве «технического кандидата» (ее кандидатуру поддержали 17 депутатов из 23-х). Маслакова на тот момент работала в администрации Берëзовского, где возглавляла отдел инвестиционного развития. Кроме того, «Коммерсантъ» писал, что она замужем за личным водителем мэра Писцова.

Как рассказывал после выборов один из депутатов, парламентарии пытались добиться от региональных властей допуска других кандидатов, помимо Маслаковой, но безуспешно. Как писал НГС.ру, председателя Гордумы Алексея Горевого, который мог составить реальную конкуренцию Писцову, до выборов не допустили.

Сама чиновница после победы отказалась занимать должность мэра, более того, подала в суд, требуя признать результаты выборов недействительными. В марте Берëзовский городской суд удовлетворил это требование. Писцов продолжал исполнять обязанности городского главы, а в июле 2025 года гордума одобрила его переизбрание на новый срок.

«Коммерсантъ» утверждает со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области, что областные власти договорились с депутатами гордумы о переизбрании Писцова, при условии что тот уйдет с поста в 2026 году. В дальнейшем Писцов должен перейти на работу в правительство области либо стать депутатом областной думы.