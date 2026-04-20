В Луизиане мужчина застрелил восьмерых детей, включая семерых своих, и ранил двух женщин

В американском городе Шривпорт (штат Луизиана) мужчина убил восьмерых детей, включая семерых своих, и ранил двух женщин. Это самое смертоносное массовое убийство в США более чем за два года, сообщает Associated Press.

Нападение произошло утром 19 апреля в жилом районе. По данным полиции, сначала мужчина выстрелил в женщину в одном доме, после чего поехал к другому дому, в котором убил восьмерых детей. Одного ребенка нашли мертвым на крыше. По всей видимости, он пытался спастись. Еще один ребенок спрыгнул с крыши и выжил.

Возраст погибших детей — трех мальчиков и пяти девочек — от 3 до 11 лет.

Стрелок, 31-летний Шамар Элкинс, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Власти считают произошедшее домашним насилием, пишет The Associated Press.

По словам родственников, Элкинс был в процессе развода с женой, с которой у него было четверо детей. Еще трое детей у него были от другой женщины, которая также получила ранения. На момент нападения все дети находились в одном доме.

Мэр Шривпорта Том Арсено назвал произошедшее «возможно, самой трагической ситуацией» в истории города. Местные жители принесли цветы к дому, где произошла стрельба, и провели вечернюю молитву в память о погибших.



В США право на хранение и ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Детали регулирования определяются штатами. Сторонники ужесточения контроля оружия (в основном это демократы) утверждают, что широкая доступность оружия приводит к росту смертей.