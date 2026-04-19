Крысиный яд нашли в детском питании HiPP, продукцию отозвали из супермаркетов нескольких стран. Полиция подозревает умышленное вмешательство

Крысиный яд обнаружили в детском питании немецкого-швейцарского HiPP — одного из крупнейших производителей детского пюре в Европе, предупредила австрийская полиция. Вещество обнаружили в Германии в ходе расследования.

Одну из 190-граммовых отравленных банок «моркови с картофелем» уже изъяли в районе Айзенштадт-Умгебунг на востоке Австрии. Она «очевидна подверглась вмешательству», говорится в пресс-релизе. Пострадавшая тара имеет наклейку с красным кружком на дне, открытую или поврежденную крышку, «ненормальный» запах, а при первом открытии не раздается щелчок.

«Первые лабораторные исследования показали наличие токсичного вещества в этих продуктах. Если у вас есть детское питание HiPP с такой маркировкой или вы заметили подозрительные признаки: не открывайте, ни в коем случае не употребляйте и не давайте ребенку, уберите продукт отдельно от других продуктов питания (по возможности в перчатках), затем тщательно вымойте руки с мылом (не менее 30 секунд) до любого контакта с другими людьми, особенно детьми», — обратилась к покупателям полиция Австрии.

Лабораторные тесты также показали наличие крысиного яда в похожих банках в соседних Чехии и Словакии. Продукцию отозвали из 1,5 тыс. австрийских супермаркетов Spar. Тем, кто успел ее купить, обещают вернуть деньги даже без чека. В компании-производителе также отчитались об отзыве детского питания и в двух других странах. Кто именно мог испортить партию, неизвестно.