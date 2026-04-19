Жители белгородского приграничья обвинили бойцов «Ахмата» в грабеже. Местные жалуются на мародерство уже несколько лет

Чеченские военные на прошлой неделе ограбили жителей приграничной Новой Таволжанки в Белгородской области, утверждает местное издание «Пепел». По его данным, мародеры приехали на улицу Гражданская на нескольких машинах с надписями «Ахмат» вместо номеров, стали взламывать двери домов и гаражей и выносить оттуда ценные вещи, в том числе генераторы.

Возмущенным жителям стали угрожать оружием, а одного из тех, кто захотел снять происходящее на камеру, ударили прикладом автомата, сообщили неназванные собеседники издания.

«Позвонили в полицию. Приехала военная полиция, но их тоже послали матом. Они ничего не смогли сделать. Просто струсили! Обращались к [главе администрации Новой Таволжанки Сергею] Парике — он только разводит руками. Местные каналы молчат. Как нам дальше жить? Дроны, обстрелы. Раньше были случаи краж и мародерства, но не среди белого дня. Военные, которые были зеками, пьяные ходят по селу. Но страшнее всего эти бородатые с автоматами, которых боится военная полиция», — рассказал один из сельчан.

Произошедшее подтвердили еще несколько жителей Новой Таволжанки, которые сейчас проживают за пределами населенного пункта, однако остаются на связи с бывшими соседями. Других подробностей «Пепел» не приводит. Официальных комментариев, в том числе от чеченского спецотряда «Ахмат», нет.

Белгородцы, проживающие в приграничных районах области, уже не первый год жалуются на мародерство. Летом 2025-го о массовых обращениях с просьбой усилить охрану рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В апреле того же года в сети появилось видео с жалобой на то, что российские военные ограбили дома в Краснояружском районе, откуда местные жители уехали из-за обстрелов. Тогда глава региона подтвердил, что получил информацию как минимум о трех инцидентах, о которых сообщил военной полиции. Однако в областном управлении МВД отчитались, что не зарегистрировали ни одного преступления по статье о мародерстве.

Двумя годами ранее Гладков заподозрил в мародерстве людей с шевронами региональных отрядов самообороны.