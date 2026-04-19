Четыре круизных судна прорвались через Ормузский пролив

Четыре круизных лайнера, двигаясь на максимальной скорости, 18 апреля прошли через Ормузский пролив, сообщает проект OSINTtechnical. По его данным, суда в этот момент находились под обстрелом и пересекали область, которую Иран, по его собственному заявлению, заминировал.

Согласно опубликованной OSINTtechnical схеме, суда следовали друг за другом в таком порядке: Celestyal Journey (IMO 8919269), MSC Euribia (IMO 9901544), Mein Schiff 5 (IMO 9753193) и Mein Schiff 4 (IMO 9678408). Celestyal Journey ходит под флагом британских Бермудских островов, остальные — под флагом Мальты.

Данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученные The Insider, подтверждают, что Celestyal Journey и Mein Schiff 5 успешно прошли через Ормузский пролив и в настоящее время находятся в Оманском заливе, у берегов Омана. В то же время данные MSC Euribia и Mein Schiff 4 не обновлены с 18 апреля — на тот момент суда, согласно Starboard, проходили через пролив.

Celestyal Journey, MSC Euribia и Mein Schiff 4 примерно в одно время вышли из разных портов в ОАЭ (Хаур-Факкан, Дубай и Абу-Даби соответственно), Mein Schiff 5 направился в Ормузский пролив из Дохи, Катар.

17 апреля сообщалось, что через Ормузский пролив впервые за время войны прошел круизный лайнер — Celestyal Discovery. На следующий день Иран объявил, что вновь закрывает Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Это произошло спустя менее суток после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о частичном открытии пролива в рамках соглашения о прекращении огня.