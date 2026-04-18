Игра Clair Obscur получила три награды BAFTA, в том числе в номинации «Лучшая игра»

Видеоигра Clair Obscur: Expedition 33, разработанная французской студией Sandfall Interactive, получила три награды BAFTA Games Awards в следующих категориях: «Дебютная игра», «Лучшая главная роль» (Дженнифер Инглиш) и «Лучшая игра». Об этом сообщает Le Parisien. Она стала третьей игрой французских разработчиков, получивших эту награду.

Таким образом, Clair Obscur стала второй видеоигрой в истории (и первой — от студии-дебютанта), которая получила пять главных наград игровой индустрии как лучшая игра года. До сих пор единственной игрой, добившейся такого успеха, была Baldur's Gate 3.

До этого Clair Obscur, вышедшая в 2025 году, уже получила сразу несколько наград на церемонии D.I.C.E. Awards, в том числе в номинациях «Игра года» и «Ролевая игра года». Также она завоевала титул «Видеоигра года» на прошлогодней церемонии The Game Awards, что стало первым случаем для французской игры. На церемонии в Лос-Анджелесе игра установила рекорд по количеству номинаций: 12 в 10 категориях. В итоге игра получила 9 наград, в том числе за режиссуру, повествование, художественный дизайн и саундтрек.

Кроме того, Clair Obscur получила премию Golden Joystick Awards в шести номинациях, включая «Игру года». Премию конференции разработчиков видеоигр Game Developers Conference (GDC) французская игра получила в пяти номинациях, в том числе была признана «Игрой года».

Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, где группа персонажей отправляется в экспедицию с целью победить сверхъестественную сущность, убивающую жителей Люмьера — вымышленного города, стилизованного под Париж конца XIX — начала XX века.

