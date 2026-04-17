Домашние попугаи зовут людей и животных по именам, а не просто копируют звуки — исследование

The Insider
Фото: freepik

Домашние попугаи не просто копируют звучание человеческих имен, а осмысленно используют их для обращения к конкретным людям и животным — к такому выводу пришли ученые из Университета Северного Колорадо, Венского университета и Австрийской академии наук. Результаты самого массового исследования такого рода опубликованы в журнале PLOS One. Из 884 попугаев, о речи которых собрали подробные данные, имена использовали 413 — почти половина. Эти птицы произнесли 802 фразы с именами и представляли 63 вида из 78, о которых что-либо сообщили в опросе.

Ученые собирали данные онлайн-опроса What Does Polly Say? с октября 2020-го по август 2024 года. Владельцы рассказывали, какие слова и фразы произносят их птицы и в каких ситуациях. До сих пор способность попугаев осмысленно называть других по имени изучалась в основном на отдельных серых жако; нынешняя работа впервые охватила десятки видов.

Попугаи применяли имена в самых разных социальных ситуациях: здоровались, прощались перед сном, привлекали внимание, о чем-то просили. Чаще всего они произносили собственное имя и имена людей, но также знали клички других птиц и питомцев, в основном собак. 145 попугаев 44 видов использовали больше одного уникального имени, 26 птиц знали по четыре и больше имен, а один попугай — как минимум девять. Некоторые даже пользовались прозвищами: например, у попугая по имени Квинс было альтернативное «Квинсенатор». При этом названий мест вроде городов или стран — тоже вид имен собственных — никто из птиц не выучил.

Из фраз, по которым удалось разобрать контекст, 131 пример у 88 попугаев 30 видов авторы признали корректным использованием имени — то есть птица действительно обращалась с помощью него к нужному адресату. В 69 случаях речь шла об индивидуализированном использовании — попугай применял имя строго к одному конкретному существу, а не ко всем собакам или людям подряд. Один попугай, например, говорил «Тихо, [имя]» разным сородичам по стае — каждый раз именно тому, который шумел. Не менее десяти птиц спрашивали про конкретных людей именно тогда, когда тех не было рядом, — это намекает на понимание того, что человек существует, даже когда он не на виду.

Лучше всех с именами справлялись серые жако (Psittacus erithacus): 67% из 45 птиц этого вида использовали имена осмысленно, а 38% — индивидуализированно. Для сравнения, у синелобых амазонов (Amazona aestiva) показатель индивидуализированного использования оказался нулевым, а у зеленощеких аратинг (Pyrrhura molinae) — 7%. Желтоголовые амазоны (Amazona oratrix) и попугаи-монахи (Myiopsitta monachus) показали промежуточные результаты — 18 и 17% соответственно. Авторы предполагают, что разница связана с когнитивными особенностями видов, но признают, что выборка пока не позволяет делать твердые выводы. Отдельно было выяснено, что многие попугаи произносили собственное имя, когда хотели внимания. Ученые сравнивают это с речью маленьких детей, которые тоже часто говорят о себе в третьем лице, пока не освоили местоимения.

Таким образом, исследователи выяснили, что попугаи обладают и когнитивными способностями, и вокальным аппаратом, чтобы учить имена и пользоваться ими как полноценными словесными ярлыками для других существ. При этом исследование не отвечает на главный вопрос: придумывают ли попугаи имена сами и используют ли их между собой в дикой природе. У диких попугаев ученые давно находят индивидуальные «звуковые подписи», которые сородичи умеют имитировать и копировать, но доказать, что это именно имена в человеческом смысле, пока не удалось. Авторы надеются, что в будущем найдут способы изучить, как животные именуют друг друга, не опираясь на человеческий язык.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

