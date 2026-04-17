Запорожская АЭС второй раз за неделю осталась без внешнего питания

The Insider
Иллюстрация к материалу

Запорожская атомная электростанция вечером 16 апреля временно полностью потеряла внешнее электроснабжение. Это уже второй подобный случай менее чем за неделю — и четырнадцатый с начала конфликта, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подача электроэнергии была восстановлена примерно через 40 минут. Причина отключения пока не установлена. Команда МАГАТЭ, находящаяся на станции, ведет расследование и продолжает мониторинг ситуации. По словам Гросси, потеря внешнего питания вновь указывает на сохраняющуюся нестабильность в сфере ядерной безопасности.

Параллельно на станции идет плановая ротация миссии МАГАТЭ. К работе приступили четыре эксперта, вошедшие в 34-ю группу наблюдателей. Как сообщили на ЗАЭС, ротация проходила под контролем российских военных, сотрудников Росгвардии и регионального управления МВД.

Предыдущее отключение внешнего электроснабжения произошло утром 14 апреля, и в тот же день подача энергии была восстановлена. При этом мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что город-спутник станции остается без света. Восстановительные работы велись круглосуточно, а критическая инфраструктура и социальные объекты обеспечивались электричеством за счет резервных дизель-генераторов.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — находится под контролем России. В сентябре 2022 года все ее реакторы были переведены в режим «холодного останова» из соображений безопасности. Сейчас станция получает питание по двум резервным линиям, что позволяет обеспечивать энергией как сам объект, так и прилегающие территории.

