Палата представителей США проголосовала за продление временной защиты для граждан Гаити. Ранее правительство отменило ее

Палата представителей США 224 голосами против 204 проголосовала за продление временной защиты для 350 тысяч граждан Гаити, живущих в Америке на три года вопреки решению Министерства внутренней безопасности, которое прекратило этот статус для гаитян. Об этом сообщает Reuters. Теперь законопроект должен пройти через голосование в Сенате.

Временная защита в США доступна гражданам стран, переживающих войну или стихийное бедствие. Гаитянам ее предоставила администрация Обамы в 2010 году после разрушительного землетрясения. В последствии этот статус неоднократно продлевался, последний раз в 2024 году, поскольку, по данным Международной организации миграции, более 1,4 миллиона гаитян стали беженцами из-за насилия со стороны банд и политической нестабильности.

За день до того, как статус временной защиты должен был прекратить свое действие по указу администрации Трампа, Верховный суд заблокировал его действие. 29 апреля должны состояться слушания в Верховном суде, где будет рассматриваться вопрос о том, может ли указ от отмене временной защиты для гаитян все же вступить в силу.