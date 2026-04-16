Палата представителей США проголосовала за продление временной защиты для граждан Гаити. Ранее правительство отменило ее

The Insider
Иллюстрация к материалу

Палата представителей США 224 голосами против 204 проголосовала за продление временной защиты для 350 тысяч граждан Гаити, живущих в Америке на три года вопреки решению Министерства внутренней безопасности, которое прекратило этот статус для гаитян. Об этом сообщает Reuters. Теперь законопроект должен пройти через голосование в Сенате. 

Временная защита в США доступна гражданам стран, переживающих войну или стихийное бедствие. Гаитянам ее предоставила администрация Обамы в 2010 году после разрушительного землетрясения. В последствии этот статус неоднократно продлевался, последний раз в 2024 году, поскольку, по данным Международной организации миграции, более 1,4 миллиона гаитян стали беженцами из-за насилия со стороны банд и политической нестабильности. 

За день до того, как статус временной защиты должен был прекратить свое действие по указу администрации Трампа, Верховный суд заблокировал его действие. 29 апреля должны состояться слушания в Верховном суде, где будет рассматриваться вопрос о том, может ли указ от отмене временной защиты для гаитян все же вступить в силу. 

