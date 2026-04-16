Новости

В Грузии появится виза для «цифровых кочевников». Парламент поддержал соответствующие поправки

The Insider
Парламент Грузии принял законопроект, по которому страна начнет выдавать новые визы категории C5. Как сообщает «Новости — Грузия», они предназначены для иностранцев из «безопасных стран», которые работают удаленно на зарубежные компании и имеют высокий доход.

Виза C5 позволит жить в Грузии до 12 месяцев. Помимо заявителя, ее могут получить также его супруг/супруга и дети. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эта мера поможет привлечь в страну платежеспособных специалистов. Стоимость оформления визы C5 установлена в диапазоне от $20 до $500.

Грузинский парламент также принял поправки в закон «О трудовой миграции». Теперь он не будет распространяться на отдельные категории иностранцев, включая тех, кто работает дистанционно на зарубежные компании или выполняет краткосрочные профессиональные задачи без выхода на местный рынок труда.

В феврале правительство Грузии утвердило новые правила выдачи разрешений на работу иностранным гражданам. В частности, теперь иностранцам без постоянного вида на жительство (ПМЖ) запрещено работать гидами, курьерами и таксистами. Правительство ввело систему квот, ограничив число иностранцев, которые могут работать в сфере услуг. В то же время ограничения не распространяются на высококвалифицированных специалистов, чей доход превышает 15 тысяч лари ($5600).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

