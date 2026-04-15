Генпрокуратура потребовала конфисковать фитнес-клубы экс-главы таможни Подмосковья

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому и членам его семьи. Основанием стали активы, связанные с сетью фитнес-клубов, которую, по версии ведомства, он создал с нарушением запретов для госслужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По данным прокуратуры, официальный доход Романовского и его супруги с 2000 года составил около 39 млн рублей. При этом уже в 2011 году он приобрел в Ставрополе помещение, оборудование и тренажеры для спортивного клуба на сумму около 20 млн рублей. В иске утверждается, что Романовский, несмотря на ограничения, действующие для сотрудников таможни, участвовал в бизнесе через доверенных лиц. В результате, как отмечается, в Ставрополе была сформирована группа компаний под брендом Fresh Fit&Spa. Управление сетью, по данным источников, осуществляли его жена и дети, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

Позднее бизнес расширился: в 2013 году были куплены еще два помещения общей площадью более 1,2 тысячи м². Всего, по оценке прокуратуры, за 15 лет семья получила в собственность 56 объектов недвижимости и другого имущества общей стоимостью свыше 500 млн рублей.

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства значительную часть активов, включая жилой дом, земельные участки, квартиры, нежилые помещения, автомобили и машино-места. Также в иске фигурируют объект незавершенного строительства, права на товарный знак и домен f-fitness, а также всё оборудование фитнес-клубов.

Помимо этого, ведомство требует взыскать с ответчиков 60,4 млн рублей — это стоимость уже реализованного имущества, включая автомобили и земельные участки, а также доходы от сделок с ними. Прокуратура также настаивает на аресте имущества и банковских счетов Романовского и других ответчиков и просит обеспечить оперативное исполнение обеспечительных мер через службу судебных приставов. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, иск будет рассматривать Зеленоградский районный суд.

Удовлетворение антикоррупционного иска подтверждает, что доходы, на которые приобретено имущество, не соответствуют официальным доходам ответчика. Возникает подозрение, что такие доходы могли быть получены преступным путем, особенно если речь идет о крупных суммах неосновательного обогащения. Удовлетворение антикоррупционного иска можно рассматривать как косвенное признание того, что доходы нажиты преступным способом. Удовлетворение иска не влечет автоматического возбуждения уголовного дела, если следственные органы или прокуратура не инициируют проверку.

Вячеслав Романовский начал службу в таможенных органах в 1993 году. За время работы он занимал руководящие должности в ряде региональных таможен. В разные годы он возглавлял Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую, Смоленскую таможни, а позже — Московскую областную таможню.