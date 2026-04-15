РФ на месяц разрешила рейсы в Израиль с ограничениями по времени

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая, но с ограничениями по времени. Полеты возможны с 07:00 до 01:00 мск, тогда как в ночные часы — с 01:00 до 07:00 — они запрещены.

При этом воздушное пространство Ирана для полетов российских авиакомпаний по решению агентства остается закрытым с 16 апреля по 15 мая.

Также продлены рекомендации для авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в и из ОАЭ до отдельного уведомления.

Сейчас авиасообщение Израиля с другими странами остается ограниченным. На фоне обострения ситуации в регионе и рисков безопасности многие международные авиакомпании временно приостановили полеты в Тель-Авив или сократили их частоту. Часть перевозчиков уже продлила отмену рейсов на несколько месяцев вперед.

Основную нагрузку берут на себя израильские авиакомпании, однако и они работают с ограничениями и измененным расписанием. Полеты могут выполняться с перебоями, а маршруты — корректироваться в зависимости от обстановки.