Иран отказался от посредников при продаже нефти. Это связано с гибелью членов КСИР, курировавших операции с иранским «теневым флотом» — WSJ

Иран перестал использовать посредников, через которых десятилетиями продавал нефть. Об этом сообщают государственные СМИ страны. По данным Tehran Times, теперь Национальная иранская нефтяная компания будет самостоятельно заниматься продажей нефти.

«Ранее иранская нефть продавалась через сеть посредников, так называемых «доверенных лиц» (trustees), которые играли ключевую роль в обходе санкций, — пишет Tehran Times. — Однако с началом войны и на фоне роста спроса на иранскую нефть с марта продажи вернулись к более традиционной модели, существовавшей до санкций, и теперь полностью контролируются NIOC. Во время конфликта министр финансов США Скотт Бессент также объявил о временных послаблениях, позволяющих ряду стран покупать иранскую нефть. Это было сделано для стабилизации мирового энергетического рынка, который оказался под серьёзным давлением из-за геополитической напряжённости и конфликта вокруг Ирана».

Как пишет The Wall Street Journal, решение связано с гибелью нескольких представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые курировали операции так называемого «теневого флота». Эти структуры помогали обходить санкции. Ранее Иран использовал сеть посредников — в том числе трейдеров в России и Дубае. Они были связаны с представителями КСИР и помогали продавать нефть в обход ограничений США и ЕС. В частности, представители малайзийских нефтеперерабатывающих заводов сообщили The Wall Street Journal, что они потеряли связь с двумя должностными лицами из КСИР. Они занимались перегрузкой нефти с судна на судно в районе Малаккского пролива.

При этом давление санкций усилилось. Блокада иранских портов со стороны США почти остановила поставки нефти танкерами «теневого флота». Основными покупателями иранской нефти оставались Китай и Индия.