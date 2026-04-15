Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

371

 

 

 

 

 

Новости

Гласные в языке кашалотов употребляются по тому же принципу, что и в человеческом — исследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Щелчки кашалотов подчиняются правилам, похожим на законы человеческой речи, — к такому выводу пришли лингвисты и биологи из Калифорнийского университета в Беркли, Карлтонского университета и исследовательского проекта Project CETI. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Кашалоты общаются с помощью коротких серий щелчков — так называемых код. Ученые давно разбивали их на типы по числу щелчков и ритму. Несколько лет назад выяснилось, что каждый такой щелчок имеет еще и дополнительные свойства: у него либо один акустический пик, либо два. Серии с одним пиком назвали «а-кодами», с двумя — «и-кодами», по аналогии с гласными звуками человеческой речи. В новой работе исследователи показали, что а-коды и и-коды ведут себя не просто как акустические разновидности, а как полноценные аналоги гласных в языке.

Авторы проанализировали 3948 вокализаций пятнадцати самок карибских кашалотов, записанных с 2014 по 2018 год, и обнаружили сразу пять свойств, у которых есть точные параллели в человеческих языках. Во-первых, распределение а- и и-код зависит от типа коды. В некоторых типах оба варианта встречаются примерно поровну, в других а-коды явно преобладают — так же, как в человеческих языках определенные гласные тяготеют к определенным тонам. Во-вторых, а-коды в среднем длиннее и-код, что воспроизводит закономерность человеческого языка, в котором низкие гласные вроде «а» длиннее высоких вроде «и».

И-коды разделились на два устойчивых класса по длине: короткое «и» и долгое «ī». Подобное противопоставление долгих и кратких гласных хорошо известно по венгерскому, финскому или арабскому языкам, где оно меняет смысл слова. К тому же у разных китов разная «базовая скорость» — одни произносят коды заметно быстрее других, наподобие того, как у людей различается темп речи. Наконец, у «речи» этих животных есть коартикуляция: когда кит переходит от а-коды к и-коде или наоборот, первый щелчок следующей серии нередко акустически «смазывается» в сторону предыдущей — точно так же, как в человеческой речи соседние звуки влияют на произношение друг друга.

Все эти закономерности авторы расценивают как признаки независимой эволюции фонологической системы, схожей с человеческой. Это особенно примечательно, поскольку кашалоты осваивают свои коды в процессе обучения, а не наследуют их врожденно — разные кланы используют разные диалекты. Исследователи подчеркивают, что вопрос о смысле конкретных сигналов пока открыт, однако сама структура коммуникации оказывается сложнее, чем у любой другой изученной системы общения животных.

В 2024 году участники того же Project CETI, проанализировав свыше 8700 вокализаций 60 кашалотов, описали «фонетический алфавит» китов — четыре независимых параметра, из комбинаций которых складываются разные типы код: ритм, темп, «украшения» (добавочные щелчки) и рубато (модуляция темпа внутри обмена репликами). Новое исследование добавляет к этому еще один уровень — гласные с присущей им длительностью, распределением и взаимным влиянием, что делает систему общения кашалотов наиболее близкой к человеческой фонологии среди всех известных систем коммуникации животных.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте