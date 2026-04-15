Лояльные властям РФ медийные деятели один за другим выступают против блокировок. «Похоже на срежиссированную Кремлем кампанию» — политолог

В последние недели в России усилилась публичная критика интернет-ограничений. Претензии всё чаще озвучивают фигуры, которые обычно не выступают против действий властей.

О блокировках и сбоях в работе сервисов негативно высказываются провластные медийные персоны. Сегодня к их числу присоединился актер Иван Охлобыстин, публично поддерживающий, помимо прочего, вторжение в Украину. Он раскритиковал «цифровые ограничения», назвав их «огромной ошибкой»:

«Во-первых: ничего „ограничить“ толком нельзя (в 21 веке живем) и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации. Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению. Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает. Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что из игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков. Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть: теплые чувства испытываю, но не скучаю».

Два дня назад 18-минутное видеообращение «от лица народа» к Владимиру Путину опубликовала блогер Виктория Боня, страница которой в Instagram насчитывает 13 млн подписчиков. Она назвала главу государства сильным политиком, который при этом «многого не знает», и перечислила пять «наболевших» проблем: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, убийство краснокнижных животных, массовый забой скота в РФ и блокировки интернета.