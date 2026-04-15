«Криптокит» эпохи Сатоши перевел биткоины почти на $150 млн

Крупный держатель Bitcoin, относящийся к так называемой эпохе Сатоши Накамото, перевел 2 тысячи BTC на новые адреса — на сумму около $148 млн. Об этом свидетельствуют данные Bitinfocharts. Транзакции были совершены 15 апреля четырьмя операциями. Аналитики OnChainLens считают, что такие перемещения средств могут указывать на подготовку к продаже криптовалюты. 

Речь идет об инвесторе, который начал накапливать биткоины еще в январе 2011 года, когда курс составлял менее $0,4, пишет РБК. Тогда общий объем покупки обошелся примерно в $1,4 тысячи. Впоследствии, в 2025 году, активы были переведены на новый кошелек, где их стоимость уже оценивалась в сотни миллионов долларов. К настоящему моменту цена биткоина выросла почти в 197 тысяч раз: при курсе около $74 тысяч за монету общий объем в 3962 BTC оценивается примерно в $293 млн. Нереализованная прибыль инвестора превышает 19,6 млн процентов.

Активность «кита» происходит на фоне общей тенденции: крупные держатели всё чаще перемещают средства на биржи. По данным CryptoQuant, с февраля на 10 крупнейших адресов приходилось более половины всех поступлений биткоинов на торговые площадки.

Подобные операции вряд ли смогут существенно повлиять на рынок. Сейчас в обращении находится около 20 млн BTC, а суточные объемы торгов достигают почти $50 млрд, что делает даже такие крупные переводы относительно незначительными для общей ликвидности рынка.

