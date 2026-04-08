NYT: Создателем биткоина является британский криптограф Адам Бэк

The New York Times опубликовала расследование, называющее британского криптографа Адама Бэка наиболее вероятным кандидатом на роль Сатоси Накамото — под таким псевдонимом выступал создатель биткоина. 55-летний Бэк — основатель компании Blockstream и изобретатель системы Hashcash, на которой построен механизм майнинга биткоина, отрицает свою причастность к созданию криптовалюты.

Расследование вел Джон Каррейру — двукратный лауреат Пулитцеровской премии, известный разоблачением фейкового медицинского стартапа Theranos. В ходе работы он проанализировал переписку Сатоси с ранними участниками биткоин-сообщества, архивы рассылки криптоанархистского движения «Шифропанки» и академические тексты Бэка. По словам Каррейру, лингвистический анализ с применением ИИ показал: из 620 проверенных кандидатов именно Бэк разделяет с Сатоси наибольшее количество орфографических ошибок, специфических словосочетаний и стилистических особенностей. Среди указанных совпадений — использование архаичного двойного пробела между предложениями, характерные ошибки с дефисами и редкий термин burning the money в применении к уничтожению токенов.

Каррейру также обратил внимание на хронологическое противоречие: Бэк активно участвовал в дискуссиях об электронных деньгах на протяжении 1990-х, причем в 1997–1999 годах описал практически все ключевые элементы будущего биткоина — децентрализацию, встроенный дефицит, публично верифицируемый протокол и механизм защиты от двойного расходования монет. Однако когда в 2008 году Сатоси опубликовал «белую книгу» биткоина, Бэк — один из наиболее очевидных адресатов новинки — не проявлял к ней никакого видимого интереса вплоть до апреля 2011 года, когда Сатоси окончательно исчез из публичного поля.

В январе 2026 года Каррейру лично встретился с Бэком на биткоин-конференции в Сальвадоре и предъявил ему собранные улики. По словам журналиста, в ответ на часть вопросов Бэк не смог предложить внятных объяснений — в частности, почему в подкасте 2013 года он утверждал, что участвовал в обсуждении «белой книги» осенью 2008-го, тогда как никаких следов этого участия в архивах не обнаружено. Бэк отверг все обвинения. «Это явно не я — такова моя позиция», — сказал он. Метаданные своей переписки с Сатоси, запрошенные журналистом, Бэк так и не предоставил.

Кошельки, которые связывают с Накамото, содержат около 1,1 млн биткоинов и не используются с 2010 года. При нынешнем курсе это состояние оценивается примерно в $118 млрд. Согласно американскому законодательству о ценных бумагах, подобный актив потребовал бы обязательного раскрытия информации. Незадолго до публикации расследования Бэк объявил о слиянии основанного им биткоин-холдинга (компании, привлекающей инвесторов для покупки криптовалюты) с публичной структурой, аффилированной с банком Cantor Fitzgerald.

В октябре 2024 года телеканал HBO выпустил документальный фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery, в котором создателем биткоина был назван канадский программист Питер Тодд, которые отрицал это. За 17 лет существования криптовалюты более ста человек были названы возможными Сатоси Накамото, однако ни одна версия так и не получила криптографического подтверждения — единственного способа окончательно доказать личность создателя биткоина.