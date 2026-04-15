В Самаре произошел взрыв на пороховом заводе. Губернатор отрицает прилет украинских беспилотников

В Самаре произошел взрыв в районе завода «Коммунар», который специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей. 

По словам жителей поселка городского типа Петра Дубрава, взрывная волна ощущалась в домах. А жители микрорайона Кошелев-Парк и поселка городского типа Стройкерамика рассказали, что слышали звук и видели столб белого дыма.

Как указывает Astra, в Петра Дубрава находится ФКП «Самарский завод „Коммунар“» — государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод выпускает боеприпасы и компоненты к ним, а также сопутствующую продукцию.

OSINT-аналитик Astra установил, что на опубликованном фото дым поднимается над ФКП «Самарский завод „Коммунар“».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что информация о прилете БПЛА на завод не соответствует действительности. По его словам, в помещении промышленного предприятия произошло возгорание.

«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано», — написал Федорищев в своем канале в Мах (цитата по РИА «Новости»). 

В результате пожара пострадавших и погибших нет, пишут РИА «Новости». 

Ранее 15 апреля украинские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке (Башкортостан), который выпускает синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты, компоненты топлива, включая авиационный бензин и различные химические добавки и отвердители.
 

