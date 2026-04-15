В Самаре произошел взрыв на пороховом заводе. Губернатор отрицает прилет украинских беспилотников

В Самаре произошел взрыв в районе завода «Коммунар», который специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

По словам жителей поселка городского типа Петра Дубрава, взрывная волна ощущалась в домах. А жители микрорайона Кошелев-Парк и поселка городского типа Стройкерамика рассказали, что слышали звук и видели столб белого дыма.

Как указывает Astra, в Петра Дубрава находится ФКП «Самарский завод „Коммунар“» — государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод выпускает боеприпасы и компоненты к ним, а также сопутствующую продукцию.