В Самаре произошел взрыв на пороховом заводе. Губернатор отрицает прилет украинских беспилотников

В Самаре произошел взрыв в районе завода «Коммунар», который специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.
По словам жителей поселка городского типа Петра Дубрава, взрывная волна ощущалась в домах. А жители микрорайона Кошелев-Парк и поселка городского типа Стройкерамика рассказали, что слышали звук и видели столб белого дыма.
Как указывает Astra, в Петра Дубрава находится ФКП «Самарский завод „Коммунар“» — государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод выпускает боеприпасы и компоненты к ним, а также сопутствующую продукцию.
OSINT-аналитик Astra установил, что на опубликованном фото дым поднимается над ФКП «Самарский завод „Коммунар“».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что информация о прилете БПЛА на завод не соответствует действительности. По его словам, в помещении промышленного предприятия произошло возгорание.
«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности. На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано», — написал Федорищев в своем канале в Мах (цитата по РИА «Новости»).
В результате пожара пострадавших и погибших нет, пишут РИА «Новости».
Ранее 15 апреля украинские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке (Башкортостан), который выпускает синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты, компоненты топлива, включая авиационный бензин и различные химические добавки и отвердители.