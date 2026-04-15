Депутат Госдумы от Новосибирской области на сайте праймериз ЕР получил статус «участника СВО». О его участии в боевых действиях неизвестно

При этом об участии депутата в реальных боевых действиях ничего неизвестно, обращает внимание «Сибирский Экпресс». СМИ писали лишь о том, что он ездил в зону боевых действий с гуманитарной миссией.

«Сибирский экспресс» обращает внимание, что подобного статуса нет, например, у другого депутата Госдумы из Новосибирска Дмитрия Савельева. Он тоже занимался организацией гуманитарных миссий и для помощи российским военным основал фонд «К победе вместе».

The Insider также не удалось найти упоминаний того, что Иванинский реально воевал. На его страничке в соцсети «ВКонтакте» можно найти множество постов, посвященных его поездкам в оккупированную Луганскую область (1, 2, 3, 4, 5, 6). Это, однако, были его поездки в качестве именно депутата — с гуманитарными миссиями или для встреч с местными чиновниками. В мае 2022-го он, например, писал, что вошел в состав рабочей группы ЕР по взаимодействию с парламентом «ЛНР».

Как писала «Новая газета Европа», в праймериз «Единой России» зарегистрировались более 260 ветеранов войны в Украине. Сколько из них участвовали в реальных боевых действиях, неизвестно.