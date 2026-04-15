Депутат Госдумы от Новосибирской области на сайте праймериз ЕР получил статус «участника СВО». О его участии в боевых действиях неизвестно

The Insider
Фото: Олег Иванинский / ВКонтакте

Фото: Олег Иванинский / ВКонтакте

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Иванинский получил статус «участника СВО». Информация об этом появилась на его странице на сайте праймериз партии, первым на это обратил внимание Telegram-канал «Сибирский Экпресс». Об участии депутата в боевых действиях, однако, ничего неизвестно. 

Иванинский — действующий депутат Госдумы от ЕР от Новосибирской области. Статус «участника СВО» дает ему +25% голосов на праймериз. О таком правиле в «Единой России» сообщили в начале марта: 

«В ходе предварительного голосования „Единая Россия“ поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из их числа действует преференция — дополнительные 25% к результатам процедуры». 

Иллюстрация к материалу

При этом об участии депутата в реальных боевых действиях ничего неизвестно, обращает внимание «Сибирский Экпресс». СМИ писали лишь о том, что он ездил в зону боевых действий с гуманитарной миссией. 

«Сибирский экспресс» обращает внимание, что подобного статуса нет, например, у другого депутата Госдумы из Новосибирска Дмитрия Савельева. Он тоже занимался организацией гуманитарных миссий и для помощи российским военным основал фонд «К победе вместе».

The Insider также не удалось найти упоминаний того, что Иванинский реально воевал. На его страничке в соцсети «ВКонтакте» можно найти множество постов, посвященных его поездкам в оккупированную Луганскую область (1, 2, 3, 4, 5, 6). Это, однако, были его поездки в качестве именно депутата — с гуманитарными миссиями или для встреч с местными чиновниками. В мае 2022-го он, например, писал, что вошел в состав рабочей группы ЕР по взаимодействию с парламентом «ЛНР».

Как писала «Новая газета Европа», в праймериз «Единой России» зарегистрировались более 260 ветеранов войны в Украине. Сколько из них участвовали в реальных боевых действиях, неизвестно. 

