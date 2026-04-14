FT: Крупнейшие банки США побили рекорды прибыли в начале года из-за колебаний на рынке, вызванных войной в Иране и операцией в Венесуэле

JPMorgan Chase, Citi и Wells Fargo суммарно заработали более $25 млрд за первый квартал 2026 года. Банки воспользовались высокой волатильностью рынков, которую вызвали война с Ираном и военная операция США в Венесуэле. Об этом пишет Financial Times.

JPMorgan получил рекордную выручку от торговых операций — $11,6 млрд. Чистая прибыль выросла на 13% и составила $16,5 млрд, превысив прогнозы аналитиков более чем на $1 млрд.

Citi показал лучший квартальный результат за десять лет. Торговые доходы составили $7,2 млрд, а чистая прибыль выросла на 42% — до $5,8 млрд. Глава банка Джейн Фрейзер сообщила, что масштабная реформа Citi, в ходе которой банк сократил тысячи сотрудников и вышел из розничных рынков за пределами США, практически завершена.

Wells Fargo увеличил прибыль на 7% — до $5,3 млрд. Кредитный портфель банка впервые превысил $1 трлн. Финансовый директор Майк Сантомассимо уточнил, что из-за войны с Ираном расходы клиентов на топливо выросли на 25–30%, однако в целом поведение потребителей пока не изменилось.

Торговые доходы — это деньги, которые банк зарабатывает на торговле ценными бумагами: акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Банк покупает и продает их от имени клиентов или за свой счет, зарабатывая на разнице в ценах. Когда на рынках сильные колебания (высокая волатильность), таких возможностей больше — поэтому в первом квартале 2026 года торговые доходы банков оказались рекордными.

Когда рынки спокойны, цены почти не меняются — зарабатывать на разнице сложно. А когда начинаются потрясения — война, санкции, резкий рост цен на нефть — цены на акции, облигации и валюту скачут вверх-вниз. Банк может купить дешевле и быстро продать дороже. Чем сильнее колебания, тем больше таких моментов. Плюс в такие периоды клиенты — крупные фонды, компании — активно перекладывают деньги из одних активов в другие, хеджируют риски. Банк помогает им проводить эти сделки и берет комиссию за каждую.