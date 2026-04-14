Отец Илона Маска принял участие в пародии на Прямую линию Путина в шоу Малахова. Его зачем-то возили по России две недели

В сентябре 2025 года NYT сообщала, что Эррол Маск трижды становился фигурантом расследований о сексуальных домогательствах в отношении детей — включая собственных, падчерицу и пасынка. Эту информацию перепубликовывали крупные российские СМИ, в том числе ТАСС. Два расследования были прекращены, судьба третьего неизвестна. Сам Маск-старший назвал обвинения «полной чушью».

Перед участием в программе Эррол Маск побывал на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя, где сидел в уголке, пока все прихожане стояли. С ним рядом находилась организатор и сопровождающая — член экспертного совета РСПП по легкой промышленности Светлана Горева, участница и победительница конкурсов красоты.

Ранее, в рамках двухнедельного тура по российским регионам, Эррол Маск побывал в Казани — на Российском венчурном форуме, где объявил о планах открыть в России научный центр по изучению гравитации, термоядерного синтеза и «работе с пространством — временем». На вопрос о площадке он пояснил, что изначально рассматривал Ближний Восток и Европу, но после первого визита в Москву остановился на России. В Казани Маск также посетил IT-парк имени Рамеева, сравнил местную экосистему с Кремниевой долиной в лучшие годы и пообещал посоветовать сыновьям сюда приехать.

В Нижнем Новгороде он прогулялся по Кремлю, посетил IT-кампус и возложил цветы к Вечному огню. На пресс-конференции рассказал, что попробовал водку, оценил ее крепость и уже знает несколько слов по-русски — «до свидания», «спасибо», «да», «нет», «на здоровье». На память ему вручили виниловые пластинки с песнями Высоцкого и произведениями Балакирева, а также сувениры с хохломой.

До этого Маск побывал во Владимирской области, где губернатор принял его вместе с делегацией южноафриканских предпринимателей в агротуристическом комплексе «Богдарня» — местном фермерском курорте, которым 35 лет управляет британский импатриант Джон Кописки. Там они обсудили возможное переселение 50 семей голландского происхождения из ЮАР во Владимирскую область.

Это не первый визит Эррола Маска в Россию. Летом 2025 года он прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050». Мероприятие было организовано институтом «Царьград», директором которого является идеолог «русского мира» философ Александр Дугин.