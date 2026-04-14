Сайт и соцсети «Медиазоны» признаны «экстремистскими материалами» в Беларуси

Суд Центрального района Минска решил включить сайт «Медиазоны» и все связанные с ним аккаунты в социальных сетях в список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Министерства информации Беларуси, обнаружила сама «Медиазона».

Согласно законодательству страны, за распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность — штраф от 10 до 30 базовых величин (до 35 тысяч российских рублей) с конфискацией устройства либо арест до 15 суток, также с конфискацией.

По имеющейся информации, белорусские силовики проверяют устройства граждан на наличие «экстремистского» контента. Такие проверки, в частности, проводятся при пересечении границы, напоминает издание.