Сайт и соцсети «Медиазоны» признаны «экстремистскими материалами» в Беларуси

The Insider
Иллюстрация: художник Де Лёс / Belsat.eu

Иллюстрация: художник Де Лёс / Belsat.eu

Суд Центрального района Минска решил включить сайт «Медиазоны» и все связанные с ним аккаунты в социальных сетях в список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Министерства информации Беларуси, обнаружила сама «Медиазона».

Согласно законодательству страны, за распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность — штраф от 10 до 30 базовых величин (до 35 тысяч российских рублей) с конфискацией устройства либо арест до 15 суток, также с конфискацией.

По имеющейся информации, белорусские силовики проверяют устройства граждан на наличие «экстремистского» контента. Такие проверки, в частности, проводятся при пересечении границы, напоминает издание.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

