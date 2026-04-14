В Петербурге задержали Z‑блогера Александра Васьковского по делу о дискредитации армии

В Петербурге задержали Z-блогера и бывшего депутата «Верховного совета ДНР» Александра Васьковского. Об этом сообщили в его Telegram-канале 13 апреля.

Из публикации следует, что на Васьковского составили административный протокол о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за двух постов, опубликованных в январе 2024 года. В одном из них он критиковал «новоиспеченную элиту» Донбасса и писал о коррупции, в другом — высказывался о предложении главы Чечни Рамзана Кадырова снять санкции с его родственников в обмен на украинских военнопленных.



14 апреля Z-блогер сообщил, что находится на свободе и ждет суда. По его словам, его позиция пользуется поддержкой среди сотрудников силовых структур в Петербурге, а вот с адвокатами возникла сложность.

«Я на свободе и не планирую менять образ жизни. Будет какой-то суд, который, уверен, покажет нашу силу над врагами. Оказывается, среди силовиков Питера очень много людей, которые потенциально на нашей стороне. Чего не скажешь об адвокатах, которых почти всех пришлось послать», — написал Васьковский.

В 2014 году Васьковский входил в структуры самопровозглашенной ДНР. Затем он переехал в Санкт-Петербург. Z-блогер регулярно критикует российские власти в своем Telegram-канале.



Давление на Z-блогеров, включая военкоров, усилилось в 2025 году. Их так же, как и антивоенную оппозицию, судят по статьям об экстремизме, «фейках» и «дискредитации» армии. Несколько Z-блогеров объявлены «иноагентами».