Премьер-министр Канады Марк Карни обеспечил себе большинство в правительстве: кандидаты от его Либеральной партии одержали победу на всех трех региональных довыборах, которые прошли в эти выходные. Как отмечают наблюдатели, его поддержку во многом обеспечила риторика президента соседних Штатов Дональда Трампа.

Как отмечает CBC, Избирательная комиссия Канады еще должна будет перепроверить результаты голосований, но ожидается, что партия Карни уже получила большинство мест в парламенте. Благодаря победе в трех округах либералы получили 174 места в Палате общин, состоящей из 343 мест.

Эти выборы укрепят позиции нынешнего премьер-министра, который, по прогнозам, останется на своем посту как минимум до 2029 года. Как отмечает агентство Reuters, Карни при этом считает, что ему нужно большинство в парламенте, чтобы эффективнее противостоять Штатам и президенту США Дональду Трампу — в частности, в развязанной последним «торговой войне».

Многочисленные угрозы — в том числе аннексии Канады — со стороны Трампа оказали существенное влияние на настроения внутри страны. Это также отмечает в разговоре с газетой The Guardian Скотт Рид, советник бывшего премьера Канады Пола Мартина:

«Трамп дал Карни возможность проявить себя и раскрыть свои уникальные таланты. Теперь мы наблюдаем еще одно проявление его влияния на нашу политику — стремление к стабильности. Создается впечатление, что Карни — лидер военного времени. И во многих отношениях мы наблюдаем самое тихое формирование союзного правительства, которое мы когда-либо видели».

В своих соцсетях Карни уже поздравил трех избранных кандидатов.

«Избиратели доверились плану нашего нового правительства. Мы принимаем эту поддержку со смирением, решимостью и четким пониманием того, чего требует данный момент. Настало время объединиться, чтобы построить сильную Канаду для всех», — написал он.

Карни также пообещал, что все решения в парламенте будут приниматься исходя из партнерских соображений и с учетом мнения всех.

Сразу после вступления в должность президента США в январе Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на канадские товары. Уже в феврале этого года Палата представителей, впрочем, проголосовала за их отмену. Президент США также неоднократно высказывался о том, что Канада может стать 51-м штатом. На этом фоне канадские крайне правые сепаратисты из провинции Альберта, как сообщали СМИ, ведут переговоры с Белым домом об отделении региона.