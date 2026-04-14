В России до 19% жертв преступлений не рассказывают о произошедшем даже близким, в полицию обращается только половина — исследование

До 19% людей, ставших жертвами преступлений, не рассказывают об этом даже близким, а в полицию обращается только половина потерпевших. Как пишет РБК, к такому выводу пришли ученые из Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге по итогам третьего этапа «Всероссийского опроса жертв преступлений». Это исследование «скрытой преступности» в России, то есть преступлений, которые не попадают в официальную статистику. Оно проводилось в 2018, 2021 и 2024 годах.

В 2018 году 8,2% опрошенных признались, что за последний год становились жертвой преступления, в 2024 году таких респондентов было уже 12%. «Опросник устроен таким образом, что мы не спрашиваем напрямую человека о преступлении в терминах уголовной квалификации, наоборот, мы задаем ряд простых вопросов с использованием обыденного языка», — рассказал директор по исследованиям Института проблем правоприменения ЕУСПб Руслан Кучаков.

Опрос 2024 года показал, что число грабежей, разбоев, краж, классических мошенничеств сокращается, зато растет количество телефонных или онлайн-мошенничеств и других киберпреступлений. 53,7% респондентов сообщили, что сталкивались с мошенниками в интернете или по телефону. В 2018 году о таком опыте рассказали 29% опрошенных. По подсчетам исследователей, в среднем ущерб, который несет жертва киберпреступления, составляет 20,9 тысячи рублей. При этом средний доход потерпевших не превышает 40 тысяч рублей в месяц.

Как отмечают исследователи, к снижению «традиционной» преступности приводят отказ от наличных денег, переход к «цифровой экономике» и снижение плотности повседневных контактов между людьми. Кроме того, на фоне жесткого государственного контроля за офлайн-пространством люди ожидают, что онлайн также будет безопасен, и снижают бдительность, предполагают авторы исследования. 

