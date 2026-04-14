Гражданин Молдовы, задержанный при попытке ввезти в Украину килограмм гексогена для теракта, действовал по заданию ФСБ

ФСБ России вербует граждан Молдовы, для того чтобы использовать их против Украины, утверждает молдавский YouTube-канал «Маленькая страна». В расследовании, опубликованном на канале, рассказывается о 43-летнем Сергее Мидаре, ранее судимом в Молдове за мошенничество, которого российская спецслужба хотела использовать для организации теракта на украинской территории.

Сергея Мидаря задержали в августе 2025 года на КПП Паланка на молдавско-украинской границе, когда он ехал автобусом Кишинев — Одесса. В багаже у него нашли килограм гексогена. Мидарь был задержан молдавскими властями, дело в отношении него до сих пор расследуется. «Маленькая страна» получила доступ к материалам этого дела.

Как следует из письменных показаний Сергея Мидаря (есть в распоряжении The Insider), в 2004 году он отправился на заработки в Калининград, где занимался перевозкой незадекларированных товаров через польскую границу. В 2010 году на границе его остановил сотрудник ФСБ Дмитрий Дубровский. «Он объяснил, что я могу избежать наказания, если буду сотрудничать с ним. Сначала я отказался. Но он объяснил, что я получу максимально строгое наказание, а кроме того, пострадают мои близкие. Мне пришлось согласиться работать в качестве источника ФСБ», — рассказал Мидарь молдавским правоохранителям.

В то же время у молдавских властей есть данные, что у Мидаря не было нужных документов для пребывания в России и его склонили к сотрудничеству, угрожая наказанием за нелегальное пребывание в стране (позднее, как следует из расследования «Маленькой страны», молдаванин получил российский паспорт). Мидарь утверждает, что в течение нескольких лет он передавал в ФСБ информацию о контрабанде на польско-российской границе, а также о незаконных пересечениях границы и подделке документов, получая по 5–15 тысяч рублей за задание.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, Мидарь вернулся в Молдову и, по его словам, прекратил сотрудничество с ФСБ. Однако в июле 2025-го ему вновь написал Дубровский. Зная, что Мидарь занимается грузовыми перевозками, сотрудник ФСБ предложил ему доставить посылку из Польши. Как следует из показаний Мидаря, он привез посылку со взрывчаткой и детонаторами в Молдову, где некоторое время хранил ее у себя дома, а затем повез рейсовым автобусом в Одессу.