Экс-сенатора Савельева приговорили к 10 годам за подготовку убийства бывшего бизнес-партнера, ранее оказавшегося в колонии

The Insider
Фото: ТАСС



Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева к 10 годам колонии строгого режима по делу о подготовке убийства его бывшего делового партнера Сергея Ионова. Как пишет «Коммерсантъ», Савельева также лишили государственных наград, кроме медалей за войну в Афганистане. Второго фигуранта дела, трижды судимого Сергея Дюкова, суд по совокупности приговоров отправил на 8 лет в колонию особого режима.

Дело рассматривалось с участием присяжных. 12 марта они единогласно признали Савельева и Дюкова виновными, причем Дюков, в отличие от бывшего сенатора, был признан заслуживающим снисхождения. По версии следствия, поводом для преступления стали разногласия вокруг компании «Оптомониторинг», совладельцем которой был Ионов. Как уточняет «Коммерсантъ», убить его собирались не просто в колонии, а во время этапирования из ИК-2 в Калужской области в суд, где должна была рассматриваться его жалоба.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что Ионов был осужден по делу о растрате 1,6 млн рублей «Оптомониторинга» и получил 2 года и 6 месяцев колонии. По этим данным, Савельев решил организовать его убийство уже после того, как бизнес-партнер оказался в заключении. За выполнение заказа, как утверждало следствие, было обещано около 10 млн рублей, то есть сумма почти в десять раз превышала размер вмененной Ионову растраты.

По данным СК и материалов суда, посредником выступил тульский бизнесмен Юрий Нефёдов, которому Савельев передал $100 тысяч на организацию убийства. Нефёдов привлек Дюкова, а тот попытался найти исполнителя через бывшего сотрудника ФСИН. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении силовикам, после чего убийство инсценировали: 16 марта 2024 года Савельеву показали поддельную справку о смерти Ионова, и после этого, по версии обвинения, он передал оставшуюся часть денег. Нефёдов признал вину и 25 марта 2026 года был приговорен к 4 годам колонии.

Савельева задержали 2 августа 2024 года прямо после заседания Совета Федерации, где с него сняли неприкосновенность. Позднее Одинцовский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с него 609,6 млн рублей незаконного дохода, сочтя, что во время работы сенатором он скрывал доходы и продолжал управлять активами через теневые схемы. На этом фоне расследовательский проект «Система» сообщал, что семья Савельева живет в особняке под Лондоном стоимостью более £12 млн, или около 1,3 млрд рублей, а сам актив был оформлен на его сына — Даниила Савельева.

