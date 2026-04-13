В Казахстане ученым с рекордным числом отозванных статей раздают должности и награждают их государственными премиями — T-Invariant

Казахстанские ученые, лидирующие по числу нарушений научной этики, продолжают получать государственные награды, выигрывать конкурсы и занимать административные посты. Об этом пишет научное издание T-Invariant, проанализировавшее ситуацию в академической среде страны.

Как отмечается, наиболее показателен случай профессора Института ядерной физики Артема Козловского: в ноябре 2025 года его чествовали как лучшего рецензента Elsevier, в то время как издательство Springer Nature отзывало его статью из журнала Chemical Papers за вставку одинаковых фрагментов случайного фона в экспериментальные спектры с целью скрыть нежелательные сигналы. Это стало уже 34-й отозванной публикацией Козловского, что представляет абсолютный антирекорд для Казахстана. Большинство из них написаны совместно с бывшим сотрудником Уральского федерального университета, ныне членом Национальной академии наук республики.

В публикации приводятся и другие случаи. Религиовед Константин Соколовский, возглавляющий Институт анализа социально-политических процессов, фигурирует как минимум в пяти задокументированных сообществом «Диссернет» эпизодах покупного соавторства на московской бирже торговли научными публикациями. Проректор по науке Q-университета Салтанат Есетова, замешанная в аналогичных схемах, в 2025 году выиграла республиканский конкурс «Лучший преподаватель вуза». У профессора КазНУ им. аль-Фараби Алибека Исахова пять из 72 его соавторских работ с учеными из Саудовской Аравии, Ирана и Китая уже отозваны, а еще около 50 получили негативные отзывы на платформе Pubpeer. В то же время он удостоен премии «Лидер науки — Web of Science Awards 2020».

Россия демонстрирует схожую картину. «Диссернет» выявлял нарушения научной этики у 112 ректоров российских вузов, большинство из которых сохранили свои должности. По оценке авторов проекта T-Invariant «Плагиат-навигатора», Казахстан воспроизводит этот путь с отставанием в пять-десять лет, копируя практики и не делая выводов из чужого опыта.

Исследователи фиксируют, что покупное авторство в казахстанской науке давно приобрело системный характер. На московской бирже торговли публикациями выявлены 26 ученых из Казахстана, а в последние годы страна активно интегрируется и в азиатские рынки подобного рода — прежде всего саудовский, иранский и китайский.