Роскомнадзор заблокировал соцсеть Bluesky

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попал домен социальной сети Bluesky. На это обратил внимание независимый реестр заблокированных сайтов blockedin.org. Также блокировки соцсети потребовал еще один неизвестный госорган.

Решение Роскомнадзора, на основании которого был заблокирован Bluesky, было принято еще в декабре 2024 года.

Bluesky представляет собой децентрализованный сервис на основе открытого исходного кода. После того как Илон Маск купил социальную сеть Twitter, некоторые пользователи, недовольные новыми правилами платформы, уходили с нее и заводили аккаунты в Bluesky.

В 2024 году, после того как в Бразилии заблокировали Twitter, Bluesky набрал больше 2 млн новых пользователей. В России Twitter был заблокирован в начале 2022 года.