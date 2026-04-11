Фонд кино обязал авторов фильмов, претендующих на господдержку, оценивать свои картины на соответствие «традиционным ценностям»

Фонд кино опубликовал приказы о приеме заявок на государственную поддержку для российских фильмов. Заявки от «лидеров отечественного производства» (их определяет сам Фонд кино) принимаются с 13 апреля по 13 мая; от тех, кто к лидерам не относится, — с 13 апреля по 20 мая.

В числе образцов документов, которые полагается заполнять кинематографистам для участия в конкурсе, есть анкета под названием «Ценностное содержание кинопроекта». В ней предлагается по десятибалльной шкале оценить фильм на соответствие 17 «традиционным российским духовно-нравственным ценностям», установленным еще в 2022 году указом Владимира Путина. К ним относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Кроме того, авторам предлагается выбрать не более трех государственных приоритетов в сфере культуры, которым соответствует содержание фильма. Они перечислены в самом приказе, в их числе «героизм и единство во время испытаний» (подразумевающие создание позитивного образа участников войны в Украине) и «международное лидерство России». Соответствие «традиционным ценностям» и государственным приоритетам предлагается обосновать с помощью описаний сюжета, образов и мотивов персонажей, а также описать ожидаемые создателем изменения «в знании или отношении, чувствах или эмоциях зрителей по итогам просмотра фильма».

Приказ о порядке и условиях отбора фильмов, которые получат поддержку из госбюджета, датирован 30 января 2026 года. Надо отметить, что в аналогичном приказе, изданном в 2025 году, такая анкета отсутствует, хотя требование о соответствии государственным приоритетам в сфере культуры, которое оценивается сценарной группой Фонда, там есть.

В прошлом году Госдума приняла закон, позволяющий отнимать прокатные удостоверения у фильмов, которые содержат материалы, «дискредитирующие традиционные российские ценности».