Из экспозиции «Ельцин Центра» убрали упоминания «Мемориала»

В музее «Ельцин Центра» демонтировали две таблички с упоминанием правозащитной организации «Мемориал», сообщает 66.RU.

Как уточняется, это связано с тем, что теперь организацию нельзя упоминать без специальной маркировки. В пресс-службе «Ельцин Центра» заявили, что обсуждают ситуацию с юристами: «Перемены в экспозиции последуют, но пока неизвестно, какие именно».

Ранее Верховный суд 9 апреля удовлетворил иск Минюста, признал «международное общественное движение „Мемориал“» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Суд рассмотрел иск в закрытом режиме: материалам присвоили гриф «совершенно секретно», адвокатов к процессу не допустили, а суть претензий государства не раскрывается.

В организации заявляют, что «Международного общественного движения „Мемориал“» в реальности не существует — ни одна из структур сети не носит такого названия. При этом там не исключают, что новый статус может использоваться для преследования участников и сторонников различных проектов, связанных с «Мемориалом».

В Совете Центра отмечают, что у организации сейчас нет сотрудников, членов или волонтеров в России. Прием пожертвований с российских карт прекращен, чтобы не подвергать риску жертвователей. При этом за рубежом работа будет продолжена независимо от решений российских властей.

Ранее, в 2021 году, правозащитный центр «Мемориал» и просветительское общество «Международный Мемориал» были ликвидированы по решению суда. Тогда Генпрокуратура обвинила их в нарушении закона об «иноагентах», а «Международный Мемориал» — также в «искажении исторической памяти».

После ликвидации в 2023 году в Женеве была создана Международная ассоциация «Мемориал» как правопреемник прежней структуры. В феврале 2026 года ее внесли в реестр «нежелательных организаций» в России.

«Мемориал» — это правозащитное и исследовательское движение, которое занимается изучением политических репрессий в СССР и защитой прав человека. Организация собирает и публикует данные о жертвах репрессий, работает с архивами и сохраняет историческую память.

Также «Мемориал» оказывает помощь политическим заключенным и их семьям, фиксирует нарушения прав человека и ведет правозащитную деятельность. Помимо этого, движение занимается просветительской работой — проводит выставки, лекции и публикует материалы о советской истории и современных репрессиях.

