Россия и Украина вернули по 182 военных и гражданских. Киев предлагал провести более масштабный «пасхальный» обмен, Москва не согласовала

Россия и Украина провели обмен военнопленными накануне православной Пасхи. Обмен прошел в формате 175 на 175 военных. Также, по данным The Insider, обе стороны вернули по 7 гражданских лиц.

Как сообщил The Insider представитель проекта «Хочу найти» Александр Семенцов, среди вернувшихся в Россию 48% были разысканы родственниками через этот проект. По его словам, в основном были освобождены те, кто находился в плену относительно недолго: медианный срок составил 5,5 месяца, а 86% провели в плену менее года.

В то же время в украинском плену остаются сотни военнослужащих ВС РФ, которые ожидают обмена более трех лет, однако эту категорию в Москве включать в списки не спешат. 42% вернувшихся сегодня в Россию — военнослужащие в возрасте от 40 до 50 лет. 27% — в возрасте 36–45 лет. 7% из числа обменянных — молодые люди до 25 лет.

Также, по словам участницы движения «Наш выход» Ирины Крыниной, Украина предлагала провести более масштабный обмен, однако он не был согласован.