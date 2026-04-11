Новости

Россия и Украина вернули по 182 военных и гражданских. Киев предлагал провести более масштабный «пасхальный» обмен, Москва не согласовала

The Insider
Фото с одного из прошлых обменов

Россия и Украина провели обмен военнопленными накануне православной Пасхи. Обмен прошел в формате 175 на 175 военных. Также, по данным The Insider, обе стороны вернули по 7 гражданских лиц.

Как сообщил The Insider представитель проекта «Хочу найти» Александр Семенцов, среди вернувшихся в Россию 48% были разысканы родственниками через этот проект. По его словам, в основном были освобождены те, кто находился в плену относительно недолго: медианный срок составил 5,5 месяца, а 86% провели в плену менее года.

В то же время в украинском плену остаются сотни военнослужащих ВС РФ, которые ожидают обмена более трех лет, однако эту категорию в Москве включать в списки не спешат. 42% вернувшихся сегодня в Россию — военнослужащие в возрасте от 40 до 50 лет. 27% — в возрасте 36–45 лет. 7% из числа обменянных — молодые люди до 25 лет.

Также, по словам участницы движения «Наш выход» Ирины Крыниной, Украина предлагала провести более масштабный обмен, однако он не был согласован.

«По моей информации, украинская сторона выступала с предложением о проведении в эти пасхальные праздники одного из самых больших обменов с начала войны. Мы видели в Украине подготовку к такого масштаба обмену. К нашему огромному сожалению, к сожалению тысяч семей военнопленных, которые ждут своих мужчин домой, Россия не поддержала такое предложение и согласилась лишь на обмен 175 на 175.

Почти 30% из тех, кто сегодня вернулся в Россию в рамках Пасхального обмена, оказались в армии из мест лишения свободы, имели судимости или находились под следствием. Таким военнослужащим после обмена очень тяжело добиться хотя бы ВВК. В отпуск их не отпустят, а сразу после допросов как можно скорее отправят обратно на войну — в штурма».

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

