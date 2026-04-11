США согласились разморозить иранские активы на $6 млрд — Reuters

США согласились разморозить иранские активы, находящиеся в Катаре и других зарубежных банках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

По их данным, речь может идти о сумме около $6 млрд. Источник отметил, что разморозка активов напрямую связана с вопросом безопасности судоходства через Ормузский пролив, который обсуждается на переговорах в Исламабаде.

Средства были заморожены еще в 2018 году после введения санкций против Ирана. В 2023 году их планировали разблокировать в рамках обмена заключенными, однако позже деньги вновь оказались под ограничениями.

Официальных подтверждений со стороны США пока не поступало. Власти Катара также не прокомментировали информацию. Ранее в Вашингтоне заявляли, что эти средства могут использоваться только в гуманитарных целях — например, для закупки продовольствия и медикаментов.

Обновление 13:48 (мск): США не согласились размораживать иранские активы, заявил высокопоставленный американский чиновник в комментарии CBS News, опровергнув ранее появившиеся сообщения в СМИ.