Нефтебаза на Кубани и подстанция под Калугой загорелись после атаки дронов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. По данным ведомства, дроны сбивали над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями и аннексированным Крымом.

В Краснодарском крае после падения обломков сбитого беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил оперштаб. Пожар потушили к утру, пострадавших нет. В ликвидации участвовали около 80 человек и 29 единиц техники.

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, в результате атаки загорелся трансформатор на электроподстанции в Людиновском округе. Отключений электроэнергии не было, пострадавших также нет.

О взрывах ночью сообщали и жители Твери, пишет Astra. По их словам, было слышно как минимум три взрыва. По данным OSINT-анализа, вспышки могли быть в районе нефтебазы «Тверьнефтепродукт». Официальных комментариев от властей по этому поводу не поступало.

Также, по данным Shot, около десяти взрывов произошло в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края. Очевидцы сообщают о вспышках в небе со стороны Чёрного моря. Издание утверждает, что атака затронула и Новороссийск, однако официального подтверждения этой информации нет.

