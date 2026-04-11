Китай готовится поставлять оружие Ирану — CNN со ссылкой на разведку США

The Insider
Иллюстрация к материалу

Китай может в ближайшие недели поставить Ирану системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.

По информации источников, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые может использовать один человек. Такие системы легко перевозить и скрывать, они представляют угрозу для низколетящих военных самолетов США и могут вновь использоваться в случае срыва перемирия. Два источника сообщили CNN, что Китай может отправлять вооружение через третьи страны, чтобы скрыть его происхождение.

В посольстве Китая в США эти данные опровергли. Там заявили, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта. Китай участвовал в переговорах, после которых было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что на прошлой неделе истребитель F-15 был сбит над Ираном ракетой с тепловым наведением. В Тегеране заявили, что использовали «новую» систему ПВО, не уточнив ее происхождение.

Сообщения о поставках появились на фоне новых переговоров, которые пройдут в Исламабаде (Пакистан). Делегацию США на них возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Их итог может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

