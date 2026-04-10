Японский стартап создал ИИ-систему для выявления ученых, склонных к научному шпионажу

Японский ИИ-стартап Fronteo разработал инструмент для оценки риска утечки технологий через ученых — система анализирует источники их финансирования и научные связи и выдает числовой показатель опасности, сообщает Nikkei.

Система создана совместно с Японским институтом здравоохранения. Fronteo намерена передать ее десяткам японских исследовательских институтов до конца года. В основе работы инструмента лежит анализ около 300 млн научных статей с помощью ИИ. Система выявляет связи между соавторами и их организациями, а также сверяется со списками подозрительных структур японского Министерства экономики и санкционными реестрами Госдепартамента США, в частности теми, что касаются Ирана и России. Исследователь получает статус высокорискового, если получал финансирование из военных источников в «странах, вызывающих озабоченность», — прежде всего в Китае и Северной Корее — или вел совместную работу со связанными с ними специалистами.

Испытания показали, что для среднестатистического японского ученого в области биомедицины риск утечки составляет около 1%. Для исследователя, осужденного в прошлом году за незаконную передачу за рубеж данных об исследованиях соединений фтора из Национального института передовых промышленных технологий, система выдала показатель до 43%.

Разработка появилась на фоне ужесточения государственного регулирования. В марте кабинет министров Японии впервые включил в руководящие принципы научной политики требование об «исследовательской безопасности» — университеты и государственные НИИ обязаны отслеживать партнерства отдельных ученых, через которые может произойти несанкционированная передача разработок. За нарушения предусмотрено отстранение от конкурсов на государственное финансирование. Аналогичные меры предпринимаются и в США — в частности гарвардский специалист по наночастицам был осужден за сокрытие финансирования со стороны китайской программы «Тысяча талантов».

В 2024 году в Нидерландах задержали российского инженера Германа Аксёнова за промышленный шпионаж в сфере микроэлектроники — он несколько лет похищал документы компаний ASML и NXP и передавал их в Россию за вознаграждение в десятки тысяч евро.