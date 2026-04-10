Предпринимательская уверенность в российском ретейле упала до минимума за 20 лет

Предпринимательская уверенность в российском ретейле в первом квартале 2026 года опустилась до минимума за двадцать лет, следует из данных Росстата. Индекс составил минус восемь пунктов — на четыре пункта хуже, чем год назад, это худший квартальный результат с начала 2006 года, отмечает «Коммерсантъ». Показатель рассчитывается на основе оценок бизнесом текущей конъюнктуры, складских запасов и прогнозов. Отрицательное значение означает, что пессимистов среди предпринимателей больше, чем оптимистов.

Главная причина, как пишет издание, — резкое торможение розничного рынка. Если в 2024 году оборот торговли в натуральном выражении прибавил 7,7%, то в 2025-м этот показатель сократился до 2,6%, а в январе–феврале 2026 года и вовсе опустился до 0,5%. По оценке аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Ананьиной, за замедлением стоят окончание зарплатного ралли и рост налоговой нагрузки на население, что сильнее всего ударило по непродовольственным товарам — категории, где покупатель легче переключается на более дешевую альтернативу.

Отмечается, что потребители не просто экономят, но и реже приходят в магазины. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов говорит о снижении общего числа покупок. Гендиректор Metro в России Йоханнес Толай фиксирует сокращение потребления товаров повседневного спроса. Он говорит, что покупатели начали активнее сравнивать цены в поисках наиболее выгодного варианта на фоне роста издержек у самих ретейлеров и обострения борьбы за покупателя. Онлайн-торговлю дополнительно тормозят перебои в работе интернета, негативно влияющие на общий оборот.

Продовольственный ретейл несет потери и из-за региональных ограничений на продажу алкоголя. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указывает, что алкоголь играет важную роль в рентабельности таких магазинов, и там, где барьеры существенны, сети нередко вынуждены закрывать точки или менять помещения.

Данные Росстата показывают, что большинство предпринимателей намерены сокращать штат, складские площади и инвестиции в ремонт. Аналитики не исключают дальнейшей консолидации рынка: крупные игроки с более высокой операционной эффективностью будут наращивать долю за счет малого и среднего бизнеса. Параллельно ожидается активная оптимизация логистических и кадровых расходов.

