В Муроме 375 человек заразились кишечной инфекцией. 5 апреля в городе прорвало канализацию, власти отрицают связь между этими событиями

Жители Мурома Владимирской области массово заражаются острой кишечной инфекцией. Как сообщает 10 апреля Telegram-канал областного правительства, зарегистрировано уже 375 случаев. Среди заболевших — 188 детей, 32 из них пришлось госпитализировать. Также в больницах находятся 38 взрослых, остальных лечат амбулаторно.

В министерстве здравоохранения Владимирской области рассказали, что заказали 2 тысячи доз вакцины от гепатита А, которые должны привезти на следующей неделе.

Роспотребнадзор 8 апреля начал эпидемиологическое расследование в связи с массовым заражением. Днем позже региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) в связи с массовым отравлением жителей Мурома. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции стало загрязнение водопроводной воды.

«Предварительно, в пробах, отобранных у заболевших, а также в водопроводной воде по месту жительства ряда из них обнаружен норовирус второго типа. Поэтому в качестве основной версии источника заражения рассматриваем водопроводную воду. Путь попадания вируса в водопровод устанавливается», — рассказали в управлении СК.

Региональное издание «Чеснок» пишет, что 5 апреля в Муроме случилась авария на главном канализационном коллекторе, куда отводятся сточные воды со всего города. Коллектор размыло, сотрудникам муниципального предприятия «Водопровод и канализация» пришлось его срочно ремонтировать.

Глава Мурома Евгений Рычков заявил, что авария на канализации и вспышка острой кишечной инфекции не связаны между собой.

«Предположительно, причиной заболевания является норовирус, или, как его чаще называют, кишечный грипп. Передается он теми же способами, что и обычный грипп: контактно-бытовой, воздушно-капельный, грязная еда, вода», — рассказал мэр.

Он пообещал, что вода в муромском водопроводе будет хлорирована, а общественный транспорт продезинфицирован.

Сообщения о возможной связи аварии на коллекторе и болезни жителей Рычков назвал необоснованными. По его словам, расстояние между трубами канализации и водопровода составляет около километра. Рычков также заявил, что очаг заболевания находится в другой стороне от направления, по которому стекают канализационные воды.