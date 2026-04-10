Патриарх Кирилл перепутал праздники и в Великий четверг перед Пасхой прочел проповедь о Крещении. На сайте РПЦ текст речи отредактирован

На сайте РПЦ текст проповеди опубликован в сокращенном виде: начало речи с упоминанием Рождества и Крещения пропущено.

Еще в декабре Лученко писала, что у патриарха, по слухам, начались возрастные изменения личности. «Мало ли слухов. Однако в последнее время несколько вполне достоверных источников высказались в диапазоне от „когнитивные проблемы“ до „быстро прогрессирующая деменция“», — сообщила журналист.

Религиовед, говоривший на условиях анонимности, подтвердил The Insider, что слухи о болезни патриарха ходят среди церковников как минимум с 2020 года.

«Кирилл дал проповедь о Крещении в Великий Четверг перед Пасхой, перепутать такие вещи просто нельзя. Если бы он говорил по тексту, то можно было бы сказать, что это ошибка референтов или что ему дали не тот текст. Но, судя по видео, он говорил от себя и довольно вдохновенно. Думаю, РПЦ не станет давать никаких объяснений, просто дождутся, пока все само сойдет на нет.

Слухи об угасании когнитивных способностей Кирилла ходят уже давно. Один из моих знакомых иеромонахов припомнил, что впервые он слышал слухи о проблемах со здоровьем патриарха еще в 2020 году. Кажется, что только сейчас эта ситуация обсуждается так широко и не только внутри церкви и среди православной общественности. РПЦ — очень непрозрачная структура, и такие детали личной жизни патриарха мы не можем знать наверняка, и диагноз мы никогда не узнаем.

Тем не менее, хоронить Кирилла и списывать его со счетов пока рано. Судя по видео, он довольно быстро сориентировался после того, как кто-то из референтов показал ему папку с датой. Если это деменция, то речь не идет о критической стадии.

Должность патриарха пожизненная, и состояние здоровья не освобождает его от обязанностей, в том числе от публичных. Скорее всего, патриарх станет все реже показываться на публике или говорить спонтанно, как на записи в Великий Четверг. Пока трансляции останутся, и надо учитывать, что в свое время Кирилл приобрел большое влияние и стал известен благодаря своим медийным успехам, постоянному общению с журналистами. Он был одним из первых теле-евангелистов в России, и отказаться от трансляций будет трудно, особенно после такой публичной катастрофы. Это было бы признанием проблемы».