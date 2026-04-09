Силовики пришли с обысками в офис «Новой газеты» в Москве

Издание «Новая газета» сообщило об обыске в редакции в Москве. 

По словам журналистов, силовики пришли с обыском в редакцию издания по адресу Потаповский переулок, 3 около полудня в четверг, 9 апреля. 

Причина обыска неизвестна. Уточняется, что адвокатов редакции не пускают в офис, в котором по-прежнему находятся несколько сотрудников.

Обновлено 14:40. Адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале предполагает, что речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями «Новой». На месте работают сотрудники столичного СК.

«Выехал в редакцию. Люди в масках не пустили — сказали, что я слишком одиозный, чтобы меня пускать. Не шутка (не в моем стиле с ними толкаться)», — написал Ахильгов.

Обновлено 15:34. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что расследуют уголовное дело о незаконном использовании персональных данных (ст. 272.1 УК РФ). Агентство «Интерфакс» пишет, что речь идет о редакции «Новой газеты», об этом также сообщало РИА «Новости». 

Издание «Новая газета» было основано в 1993 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину издание прекратило печать выпусков, в сентябре 2022-го суд аннулировал у «Новой» лицензию СМИ. Уехавшие из России сотрудники издания основали «Новую газету Европа». 

ТАСС также уточняет, что редакцию «Новой» проверяют на связь с сотрудниками «Новой Европа», которую российские власти признали «нежелательной», и с «Антивоенным комитетом России», признанным «террористической организацией». 

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

