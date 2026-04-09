Силовики пришли с обысками в офис «Новой газеты» в Москве

Обновлено 14:40. Адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале предполагает, что речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями «Новой». На месте работают сотрудники столичного СК.

«Выехал в редакцию. Люди в масках не пустили — сказали, что я слишком одиозный, чтобы меня пускать. Не шутка (не в моем стиле с ними толкаться)», — написал Ахильгов.

Обновлено 15:34. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что расследуют уголовное дело о незаконном использовании персональных данных (ст. 272.1 УК РФ). Агентство «Интерфакс» пишет, что речь идет о редакции «Новой газеты», об этом также сообщало РИА «Новости».

Издание «Новая газета» было основано в 1993 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину издание прекратило печать выпусков, в сентябре 2022-го суд аннулировал у «Новой» лицензию СМИ. Уехавшие из России сотрудники издания основали «Новую газету Европа».

ТАСС также уточняет, что редакцию «Новой» проверяют на связь с сотрудниками «Новой Европа», которую российские власти признали «нежелательной», и с «Антивоенным комитетом России», признанным «террористической организацией».